Silvia Romano: Lega prende distanze da consigliere Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 11 MAG - "La Lega prende le distanze in maniera perentoria dalle esternazioni del consigliere regionale Simone Angelosante, pubblicate sui social. Il partito ribadisce con ferma convinzione la propria linea: simili incauti concetti non dovrebbero mai essere pronunciati da nessuno. Mi riservo di valutare la vicenda in maniera più approfondita nelle prossime ore". Lo dichiara il coordinatore abruzzese del partito,il deputato Luigi D'Eramo. (ANSA).