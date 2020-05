Per 50/a edizione mostra artigianato artistico virtuale

(ANSA) - GUARDIAGRELE, 11 MAG - La Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese giunge alla 50/a edizione e diventa digitale. Formula rinnovata per la kermesse in programma dall'1 al 23 agosto 2020 al Palazzo dell'Artigianato a Guardiagrele (Chieti). In attesa che termini l'emergenza sanitaria l'Ente Mostra realizzerà un tour virtuale rilanciato sui canali social.

Sarà attivato un sistema di e-commerce per la vendita online dei manufatti. "E' importante far ripartire l'artigianato, vero patrimonio regionale - dice il presidente dell'Ente Mostra Gianfranco Marsibilio - Non conoscendo il prossimo futuro delle manifestazioni culturali con ampia affluenza di pubblico possiamo solo immaginare che saranno ben diverse". Gli aspiranti espositori possono inviare i manufatti dal 15 al 20 giugno. "Nel caso in cui non ci saranno più i divieti di oggi, la mostra si svolgerà normalmente ad agosto, sempre nel rispetto delle norme a tutela della salute - conclude Marsibilio - altrimenti sarà visitabile dal 19 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021". (ANSA).