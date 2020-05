Covid-19,test rapidi a residenti Unione Montana Comuni Sangro

(ANSA) - CHIETI, 11 MAG - Parte l'iniziativa dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro per effettuare test immunocromatografici su dipendenti comunali e personale sanitario e cittadini che ne faranno richiesta, con priorità per quanti sono rientrati e rientreranno da fuori Abruzzo. "Il piano è stato ideato e avviato - spiega il presidente dell'Unione Montana Arturo Scopino - per salvaguardare la salute dei cittadini residenti in paesi che hanno avuto un solo caso accertato di Coronavirus". I test saranno effettuati nei comuni di Montebello sul Sangro, Colledimezzo, Montelapiano, Monteferrante, Montenerodomo, Roio del Sangro, Rosello e Pietraferrazzana (Chieti). Gli screening sono finalizzati alla rilevazione qualitativa di anticorpi specifici contro il Covid-19 presenti nel siero, nel plasma o nel sangue intero umani. Per prenotarsi occorre contattare gli uffici comunali, ritirare apposita modulistica e consegnarla agli ambulatori autorizzati a effettuare lo screening. Per contenere le spese l'Unione Montana informa che è gradita una libera donazione.

(ANSA).