Orso sul Gran Sasso, sindaco 'Ciliegina su torta per estate'

Lo hanno visto ieri pomeriggio vicino all'area pic nic del Voltigno, la piana a 1400 metri sul Gran Sasso pescarese: un magnifico orso marsicano in ottima forma che scorrazzava con passo leggero.

Le immagini dell'orso marsicano sul Gran Sasso



Uno 'sconfinamento' pieno di promesse: dalla Marsica o dalla Maiella non si sa, ma questa straordinaria novità è il timbro notarile che certifica la qualità dell'ambiente della montagna pescarese che lancia la sua offensiva alla stagione turistica imminente.

"Per noi è un evento formidabile, una ciliegina sulla torta che la natura ci regala adesso che stiamo mettendo a regime la nostra potenzialità di accoglienza in qualità - è l'entusiasta commento del sindaco di Villa Celiera Domenico Vespa - Secondo noi questo orso è qui da almeno un anno e mezzo, ma ora che lo abbiamo visto e certificato possiamo proprio dire che il nostro Gran Sasso è in grandissima forma".