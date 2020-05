Morto Mazzitti, ex presidente Parco Gran Sasso Monti Laga

(ANSA) - TERAMO, 09 MAG - Si è spento nella notte all'ospedale torinese Le Molinette, dove era ricoverato da una settimana per una gravissima patologia respiratoria, l'avvocato Walter Mazzitti, professionista e consulente giuridico internazionale, ex presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, oltre che consigliere comunale a Teramo, dove viveva.

Mazzitti era nato all'Aquila nel maggio del 1951 e in Abruzzo si era laureato in giurisprudenza nel 1975 e diplomato in Diritto Comparato presso la Facoltà Internazionale di Strasburgo.

L'attività di legale, nel campo civilistico e lavoristico, era stata ben presto soppiantata dalle sue consulenze professionali ad alto livello, nei più svariati campi, dai lavori pubblici all'ambiente. La parentesi in Abruzzo la visse, con grande successo gestionale, da presidente del Parco Gran Sasso Monti della Laga, dal marzo 2002 al febbraio 2007, ente al quale ha dato rilancio e forte ruolo istituzionale, con una gestione innovativa e ricca di spunti sul piano della comunicazione e dell'apertura al territorio. (ANSA).