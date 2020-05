Morte Mazzitti: Liris, l'Abruzzo perde una mente eccelsa

(ANSA) - PESCARA, 09 MAG - "E' con sentimenti di vivo stupore e dolore che ho appreso la notizia della scomparsa di Walter Mazzitti. L'Abruzzo perde una mente eccelsa, una competenza che è stata nodale in molti passaggi della storia recente della regione e del Paese, soprattutto sui temi dell'ambientalismo sano e progettuale, quello che provava a conciliare tutela e sviluppo". Lo dichiara l'assessore regionale Guido Liris a seguito dell'improvvisa scomparsa di Walter Mazzitti.

"La sua grande conoscenza dei sistemi idrografici lo ha portato a divenire, poi, un punto di riferimento anche in campo nazionale come consulente di diversi Ministeri. La sua progettualità mancherà molto anche al sistema culturale e a quello della tutela delle bellezze del territorio. Il suo ultimo post su Facebook dà l'esatta dimensione della sua caratura umana. Alla famiglia giungano le mie più sincere condoglianze".

