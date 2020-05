Migranti: Lega a Pd, partito chiacchiera, Regione non decide

(ANSA) - L'AQUILA, 09 MAG - "La Regione non ha alcun potere decisionale sull'arrivo di migranti sul proprio territorio, ma deve semplicemente limitarsi a fornire le informazioni richieste dalla Prefettura, dalle quali non può certo esimersi. Come di consueto il Partito democratico dimostra di non conoscere i temi, le procedure e i documenti, ma nonostante questo si arroga il diritto di replicare a questioni che evidentemente non conosce, peraltro strumentalizzandole". Così il coordinatore regionale della Lega, il deputato aquilano Luigi D'Eramo, replica al Pd in merito al caso del possibile arrivo di migranti nella struttura Caritas di Carapelle Calvisio (L'Aquila). Per il Pd a segnalare la struttura era stato l'assessore regionale al sociale Piero Fiiretti, della Lega. "Un autogol oggettivo quello del Pd - spiega D'Eramo - che ha diffuso una serie di informazioni del tutto prive di fondamento.

La Lega ha sollevato un problema che non è affatto ideologico, ma molto pratico. Pensare di poter mettere in una comunità di ottanta persone, gran parte delle quali di età avanzata, un nutrito drappello di migranti, che per stessa ammissione del sindaco di quel borgo può arrivare fino a cento unità, è inammissibile e inaccettabile in qualunque Paese civile. Quanto agli aspetti tecnici, fa piacere apprendere che il Pd è già a conoscenza delle modalità con cui i migranti saranno inseriti nella struttura, ovvero in numero proporzionale alla popolazione residente. Se davvero fosse così, sarebbe molto interessante conoscere anche quale è la proporzione corretta su un totale di 84 abitanti. La Lega ritiene, senza ombra di dubbio, che questo numero debba essere pari a zero, ma evidentemente il Pd, nel solco di quanto ha sempre fatto e sostenuto, concepisce che l'identità di una piccola comunità possa essere stravolta in questa maniera". (ANSA).