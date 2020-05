Laboratorio droga: scoperta grazie a sequestri e fiuto cane

(ANSA) - CHIETI, 09 MAG - A condurre i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti, diretti dal colonnello Enzo Marinelli, sulle tracce dei due trafficanti di droga albanesi presi con 34 chilogrammi di eroina destinata al litorale abruzzese, e che avevano preso in affitto un appartamento sul lungomare nord di Montesilvano, trasformato in una centrale di distribuzione della droga, sono stati gli sviluppi dei recenti sequestri di droga operati in provincia di Chieti dagli stessi carabinieri e il monitoraggio di alcuni pusher che gravitano tra Chieti, Francavilla al Mare, Pescara e Montesilvano. Mentre è stato un cane antidroga a ''fiutare'' e a indicare l'abitazione in cui si trovava la droga.

Dalle attività info-investigative era emerso un netto calo nella distribuzione dello stupefacente a causa dell'emergenza coronavirus, sia a livello di spaccio ai tossicodipendenti, che di forniture di grosse quantità a causa agli stringenti controlli sulle strade ed autostrade. E con l'avvicinarsi della fine della fase uno dell'emergenza sanitaria, erano in aumento sia richieste dei tossicodipendenti, sia le aspettative dei pusher sull'arrivo di un grosso carico di droga.

In base a tali elementi i carabinieri hanno attivato servizi specifici finalizzati soprattutto sia a capire il momento dell'arrivo della partita di stupefacente che avrebbe dovuto calmierare il mercato, sia l'inizio della distribuzione, con i relativi canali. Ieri pomeriggio i militari hanno notato un giovane di Chieti, abituale assuntore di stupefacenti e pusher definito di discreto livello, discutere animatamente con due albanesi. Questi ultimi subito dopo si sono allontanati ed hanno raggiunto Montesilvano, dove sono entrati in una palazzina e poco dopo uno di loro è tornato all'auto. I carabinieri, che li avevano seguiti, pensando di aver individuato il grossista e che stesse per essere effettuato uno scambio di droga, lo hanno così bloccato trovandolo in possesso di quattro panetti termosaldati contenenti 500 grammi ciascuno di eroina. La plastica era ancora calda, segno che i pacchetti erano stati confezionati poco prima e così sul posto è stato fatto arrivare Aaron, il cane antidroga del Nucleo Cinofili del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, e si è proceduto a fare irruzione nell'appartamento indicato dal cane dove oltre alla droga sono stati trovati anche una pressa idraulica, forme e contenitori in plastica.

Secondo gli investigatori l'ingente quantità sequestrata renderà ancora più problematica la ricerca di droga pesante sul mercato abruzzese, un duro colpo all'economia criminale che vive e sfrutta il dramma di tantissimi ragazzi tossicodipendenti. Per questi ultimi invece il lock down è stato importante: dai Sert della zona arrivano segnali positivi sul miglioramento delle condizioni di tantissimi tossicodipendenti. (ANSA).