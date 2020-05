Fase 2:Pd, autogol Lega su migranti quarantena in Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 09 MAG - Il coordinatore regionale della Lega, il deputato aquilano Luigi D'Eramo, "ha commesso uno dei più classici autogol, visto che la struttura di Carapelle Calvisio è stata indicata alla Prefettura dal Dipartimento Lavoro e Sociale della Regione Abruzzo, che fa capo all'assessore salviniano Fioretti". Così in una nota il Partito democratico sul caso denunciato dalla Lega dei cento migranti da sottoporre a quarantena che potrebbero arrivare nel piccolo comune dell'Aquilano di Carapelle Calvisio, in una struttura di proprietà della Caritas di Pescara, che ieri ha fatto sapere di non conoscere la vicenda contestando l'azione dei salviniani. "Assente su tutti i temi importanti che riguardano il nostro territorio, l'onorevole D'Eramo ritira fuori un armamentario di odio, con il caso migranti a Carapelle Calvisio, nell'esclusivo interesse di ridare un poco di luce alla sua offuscata immagine pubblica. Però commette uno dei più classici autogol poiché la struttura di Carapelle Calvisio è stata individuata dal Dipartimento Lavoro e Sociale della Regione Abruzzo, che fa capo all'assessore della Lega Fioretti, lo stesso che ha reso ultima la nostra Regione per il pagamento della Cassa Integrazione, lo stesso che ha privato 233 studenti dell'Università dell'Aquila della possibilità di avere borse di studio - si legge nella nota -. La Prefettura dell'Aquila, ricevuta l'indicazione dalla Regione, ha rimesso la questione alla Asl 1 perché ne verifichi l'idoneità sanitaria e le misure di sorveglianza. Quindi ASL1 e Regione, non il Governo, dovranno esprimersi nel merito".