Ordine Costantiniano dona 15mila euro ad Asl Chieti

(ANSA) - PESCARA, 08 MAG - L'Ordine Costantiniano Charity, Onlus dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha donato alla Asl Lanciano Vasto Chieti una fornitura di 1200 mascherine FFP2 e un contributo di 8 mila euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale delle Unità speciali, per complessivi 15 mila euro. "Nel corso della raccolta fondi a sostegno degli ospedali con meno risorse ci siamo orientati verso i territori ove maggiore risultava l'urgenza nell'intervenire contro il diffondersi del Covid-19 - spiega il principe Carlo di Borbone, fondatore della Onlus, nata con finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale - Con l'evoluzione della pandemia la nostra attenzione, in questa Fase 2, è rivolta a tutti quei progetti che consentono l'alleggerimento della pressione sugli ospedali anche in via indiretta. Abbiamo apprezzato il progetto delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali (Usca) istituite presso l'Asl di Lanciano Vasto Chieti per la gestione dell'emergenza sanitaria". Il direttore generale della Asl Thomas Schael ha ringraziato l'Ordine Costantiniano Charity "per la sensibilità e l'attenzione prestata ai nostri operatori. Per tutta la durata dell'emergenza la tutela del personale è stata una nostra grande preoccupazione, abbiamo fatto ricorso a tutti i canali commerciali, anche all'estero, per assicurare alla nostra Azienda la necessaria fornitura di dispositivi di protezione, quella dell'Ordine è perciò una donazione preziosa e di grande valore, soprattutto etico". Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato una lettera di ringraziamento. "L'attenzione dell'Ordine Costantiniano verso i più bisognosi e di aiuto verso le situazioni più critiche da secoli caratterizza l'opera verso il prossimo. Ringrazio nuovamente il principe Carlo di Borbone con la speranza che presto potrà venire in Abruzzo per scoprire la bellezza dei nostri territori". (ANSA).