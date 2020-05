Fase 2: Salvini, follia migranti in paese abruzzese 80 anime

(ANSA) - L'AQUILA, 08 MAG - "Il Governo non manda aiuti e risposte ai cittadini, ma in compenso è pronto a spedire un centinaio di immigrati in un paese di circa 80 anime come Carapelle Calvisio, in provincia dell'Aquila. È una follia!". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, sul caso di un centinaio di migranti che sarebbero in arrivo nel comune aquilano di Carapelle Calvisio per trascorrere la quarantena.

"Conte, Pd, 5Stelle sono veloci a mandare a casa i boss e a spalancare i porti ai clandestini" conclude l'ex ministro dell'Interno. (ANSA).