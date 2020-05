Coronavirus, Verì 'già 423 nuove assunzioni nelle Asl'

(ANSA) - PESCARA, 08 MAG - Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 nelle 4 Asl abruzzesi sono state assunte 423 nuove unità di personale, reclutate in base a vari provvedimenti legislativi. Lo fa sapere l'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì. Assunti 76 medici (specialisti, specializzandi e abilitati), 181 infermieri, 91 operatori socio-sanitari, 13 collaboratori professionali del comparto (come tecnici di laboratorio), 62 operatori del comparto sanità (tecnici e autisti ambulanza). "Con questi ingressi - dice Verì - siamo riusciti a far fronte alla sfida imposta dal Covid-19, in attesa di riprendere le procedure selettive ordinarie che prevedono 1755 nuove assunzioni in tre anni". Contestualmente è stata estesa a tutto il personale impegnato nelle attività Covid-19 l'indennità di malattia infettive contrattualmente prevista solo per il personale dei reparti di malattie infettive; è aperto un confronto con le organizzazioni sanitarie per attribuire allo stesso personale una premialità aggiuntiva per marzo-aprile finanziata con fondi regionali. (ANSA).