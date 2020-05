Truffa incentivi impianti termici, sequestro beni per 4 mln

(ANSA) - GIULIANOVA, 07 MAG - Un sequestro preventivo finalizzato alla confisca 'per equivalente' di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, per un valore di 4,2 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Giulianova (Teramo), nei confronti di un professionista giuliese, nell'ambito di una inchiesta su un sistema di truffa sulle richieste di incentivi statali legati alla sostituzione di impianti termici. Al professionista e ai suoi tre collaboratori è stato contestata la truffa aggravata ai danni dello Stato.

L'indagine ha riguardato 2.414 pratiche con cui si chiedeva alla GSE, l'erogazione degli incentivi pubblici relativi all'installazione di impanti di climatizzazione, termo camini, stufe a pallet, e scalda acqua. Secondo l'indagine, il professionista avrebbe svolto ruolo da intermediario tra l'acquirente del nuovo impianto e il fornitore, e avrebbe falsificato le fatture di acquisto, prodotto falsi formulari rifiuti e creato false immagini fotografiche dei vecchi impianti da sostituire, inducendo in errore l'Ente erogatore. (ANSA).