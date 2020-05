Restauro Collemaggio è rinascita monumento simbolo l'Aquila

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Il restauro della Basilica di Collemaggio cui è stato assegnato il riconoscimento all'Italia nella categoria "Conservazione" degli Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2020, ha segnato un momento di fondamentale importanza nel percorso di rinascita seguito al tragico terremoto del 6 aprile 2009. Da quel disastro, la Basilica si è confermata nel suo ruolo di luogo simbolo, uno spazio di condivisione, celebrazione e commemorazione per la cittadinanza.

Curato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per L'Aquila e cratere, sia per la progettazione sia per la direzione dei lavori (affidata all'architetto Antonello Garofalo e alla storica dell'arte Biancamaria Colasacco), il restauro è stato interamente finanziato da Eni ed ha visto il costante dialogo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), la Diocesi e il Comune dell'Aquila (proprietario della Basilica). (ANSA).