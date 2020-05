Pallanuoto: A/2, Pescara lavora su prossima stagione

(ANSA) - PESCARA, 07 MAG - Il Pescara pallanuoto si dice d'accordo con la decisione della Fin di chiudere la stagione e i campionati. A fare il punto in casa Pescara Pallanuoto, sul presente ma anche sul futuro del club che dopo aver conquistato i play-off di A-2 lo scorso anno si trovava al sesto posto in classifica al momento della sospensione, ci pensa il presidente Cristiana Marinelli: "La decisione di chiudere qui la stagione non ci sorprende. Già alla vigilia di Pasqua avevamo parlato con i nostri tesserati dando quasi per certo lo scenario che adesso si è concretizzato. Per il futuro confermo quanto detto dal vice presidente: vogliamo iscrivere la squadra al prossimo campionato di A-2 a patto che ci saranno le condizioni. Tra queste la disponibilità delle Naiadi è la prima. L'attuale gestione, di cui anche il Pescara Pallanuoto fa parte, è in scadenza a luglio. Per programmare il futuro e adeguare la struttura abbiamo bisogno di risposte da parte della Regione Abruzzo, se è intenzionata a rinnovare l'affidamento. Serviranno investimenti, possibili solo quando verrà messo nero su bianco". Quindi conclude: "Quello che ci aspetta è un anno zero per la pallanuoto, in cui immagino un ridimensionamento collettivo, ma se si vuole ripartire penso che questa sia la strada da seguire. Noi ci siamo". (ANSA).