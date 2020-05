Fase 2: in centro a Lanciano edicola riapre con salotto

(ANSA) - LANCIANO, 07 MAG - Un pezzo di casa che cambia posto e davanti all'edicola su corso Trento e Trieste nasce un salottino. Accade a Lanciano, nella prima settimana della fase 2 dell'emergenza Covid-19. L'edicola dei portici ha riaperto e davanti alla struttura in stile Liberty è stato allestito uno spazio di accoglienza. "E' una sorta di abbraccio alla città - dicono i gestori, Isabella Pizzichino e il marito Marco Simonetti - La gente ha voglia di buonumore, di parlare".

Isabella ha portato da casa le storiche sedie ovaline e lampade inglesi, panca d'antiquariato e tavolo-carrello che era della suocera. "Nel salotto c'è accoglienza, da sempre la nostra forza, e si può intrattenere o consigliare riviste. E' un modo di stare insieme. L'edicola non deve avere l'immagine di un mercatino, ma deve essere un punto dove fermarsi volentieri.

Questo momento passerà e apprezzeremo la normalità, con ottimismo. Dobbiamo, però, abituarci a indossare la mascherina come un complemento di abbigliamento, come fosse un braccialetto". (ANSA).