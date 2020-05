Abruzzoacasatua, la montagna, conoscerla per rispettarla

(ANSA) - PESCARA, 07 MAG - Terzo appuntamento con le conversazioni in diretta Instagram per conoscere, attraverso i racconti degli "Abruzzo Smart Ambassador", i luoghi più suggestivi del territorio, in attesa di poter tornare a visitarli di persona. L'iniziativa fa parte del contenitore #Abruzzoacasatua, ideato dall'assessorato regionale al Turismo per guidare alla scoperta del patrimonio naturale e culturale.

Oggi, giovedì 7 maggio alle 18.00 su @Yourabruzzo, account ufficiale Instagram del Dipartimento Sviluppo economico e Turismo, con Roberto Rinaldi si parlerà di montagna. Geologo appassionato di viaggi e fotografia, amante del trekking, su abruzzoturismo.it firma racconti come 'La bellezza del freddo: Islanda e Abruzzo, due terre lontane ma non troppo' e 'Majella: la Valle Arcobaleno'. Il quarto appuntamento con #Abruzzoacasatua sarà martedì 12 maggio, sempre alle 18.00.

(ANSA).