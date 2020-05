Progetto Noemi, FFP2 a famiglie di bimbi disabili gravi

(ANSA) - PESCARA, 06 MAG - "Viviamo un momento straordinario che necessita di una straordinaria solidarietà, per questo l'Associazione Progetto Noemi Onlus, in collaborazione con lo sportello delle Malattie rare della Asl di Pescara, donerà oltre 200 mascherine FFP2 a oltre cento famiglie di bimbi affetti da disabilità grave". Lo fa sapere Andrea Sciarretta, presidente dell'associazione e papà di Noemi, bimba di 7 anni di Guardiagrele (Chieti) affetta da Sma1 che, con la sua forza di volontà, è l'ispiratrice di questa ennessima preziosa iniziativa. "Ringraziamo chi costantemente ci sostiene permettendo di intervenire di fronte alle difficoltà - dice Andrea - Vorremmo poter aiutare il numero massimo di famiglie.

Per questo, chiunque voglia aiutarci può farlo attraverso il sito internet progettonoemi.com". Tramite la Croce Rossa le mascherine verranno recapitate direttamente al domicilio delle famiglie. "Grazie allo Sportello Malattie rare dell'Asl di Pescara - aggiunge Andrea - nella responsabile Silvia Di Michele che si è attivata immediatamente. L'unione è una forza meravigliosa". (ANSA).