Fase 2,tamponi in cantieri Vittorito, sconto Tosap a imprese

(ANSA) - VITTORITO, 06 MAG - Tamponi e test rapidi per i lavoratori dei cantieri edili di Vittorito (L'Aquila). Lo stabilisce l'ordinanza del sindaco Carmine Presutti che, con le nuove regole per il contenimento del Covid-19, prevede per le aziende agevolazioni pari al 50% nel pagamento della Tosap, dalla data di inizio lavori per 4 mesi consecutivi. Le imprese impegnate nella ricostruzione post sisma, prima di ripartire - i cantieri erano stati chiusi l'11 marzo - dovranno testare le maestranze per la verifica della negatività al Covid-19 mediante tamponi, test sierologico, test rapido o altre metodologie di screening validate. Fare un tampone costa 100 euro, un test sierologico 50 euro, quello rapido 25 euro a lavoratore.

L'ordinanza non riguarda i cantieri con massimo 3 lavoratori e che non sono impegnati nella ricostruzione. "Ho fatto questa scelta, pur dolorosa per le casse del Comune, consapevole del grande rischio di contagio - precisa il sindaco - Con lo sconto sulla Tosap le imprese potranno recuperare quasi del tutto i soldi impegnati per i test". (ANSA).