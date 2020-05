Nuoto: Gris apre doppio canale per impianti sportivi

(ANSA) - PESCARA, 05 MAG - "Gli impianti sono ancora chiusi e per il momento non credo potranno riaprire. Ma al di là di questo mi preme sottolineare il grave momento di difficoltà economica che stanno attraversando i gestori delle strutture che non possono essere ignorati". Lo ha detto Nazzareno Di Matteo, in qualità di portavoce del GRIS (Gruppo Regionale Impianti Sportivi) oltre che gestore dell'impianto delle piscine Le Naiadi di Pescara e dirigente della Pinguino Nuoto di Avezzano (L''Aquila). "Per far ripartire e risollevare il settore, abbiamo aperto un doppio canale. Il primo, grazie anche all'On Gianluca Vacca abbiamo avviato una interlocuzione con il Ministro dello Sport Spadafora e con il Governo, da cui abbiamo ottenuto l'ok ai 600 euro per tutti i collaboratori sportivi, e a cui chiediamo contributi a fondo perduto, sconti sugli affitti e sospensione delle in bollette di luce, acqua e gas per tre mesi e una riduzione per i mesi successivi. Con la Regione - spiega il portavoce del GRIS - e con l'assessore allo Sport Loris stiamo lavorando alla costituzione di un fondo di 3 milioni di euro che serviranno per coprire i costi sostenuti e da sostenere per far riaprire gli impianti e sostenere le società sportive". (ANSA).