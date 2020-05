Incendio sulle colline di Chieti, in azione due elicotteri

(ANSA) - CHIETI, 05 MAG - Un incendio è in corso da quasi due ore sulle colline di Chieti, in un'area boschiva in zona Colle San Paolo, dove due elicotteri dei Vigili del Fuoco sono impegnati insieme a squadre di terra. Le fiamme hanno distrutto circa 2 ettari di vegetazione. Si sta operando per circoscrivere il fuoco visto che in zona, su strada Mucci, vi sono alcune abitazioni. (ANSA).