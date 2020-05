Fase 2: Pescara, bici sul lungomare e traffico nella norma

(ANSA) - PESCARA, 04 MAG - La seconda fase dell'emergenza Coronavirus a Pescara comincia senza grandi problemi lungo le strade, con traffico piuttosto scarso. Consuete file all'esterno dei supermercati. Qualcuno in bicicletta lungo la riviera. Dopo poco meno di due mesi è tornato anche il mercato di via Pepe dove si possono acquistare solo generi alimentari. A vigilare sul rispetto del distanziamento sociale c'erano degli agenti della Polizia Municipale. Discreta l'affluenza di cittadini, apparsi disciplinati nel rispetto del protocollo sanitario, con guanti e mascherine così come i venditori ambulanti. Mercoledì riaprirà il mercato rionale lungo la strada parco. A vigilare sul rispetto delle normative in vari punti della città gli uomini delle forze dell'ordine che hanno istituito diversi posti di blocco. (ANSA).