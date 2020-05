Fase 2: alpini donano mascherine nei parchi aquilani

(ANSA) - L'AQUILA, 04 MAG - Dopo l'ordinanza di ieri sera del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio in base alla quale "tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese sono tenute ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali" gli Alpini della Sezione Abruzzi del Gruppo Ana del 9/o Reggimento Alpini sono scesi subito in campo per donare mascherine e guanti nei parchi cittadini. Un gesto di solidarietà, per venire incontro ai pochi cittadini ancora sprovvisti, che una mascherina vorrebbero anche indossarla quando escono per fare una passeggiata, ma non riescono a trovarne da nessuna parte. Così i volontari del Gruppo Ana, armati di buona volontà, hanno distribuito le mascherine nei parchi che sono stati riaperti. Non solo mascherine e guanti, ma grazie alla generosità del Carrefour Market di L'Aquila che ha donato 400 bottiglie di acqua, è stato possibile darle a bambini e adulti che dopo due mesi di lockdown sono usciti per fare una passeggiata. (ANSA).