Porti: Cianciotta:accordo Pireo-Trieste,Adriatico strategico

(ANSA) - PESCARA, 03 MAG - "Dopo l'accordo tra PortoTrieste e il gruppo cinese China C. C.C., che gestisce il Pireo oltre ad avere partecipazione nei porti di Rotterdam e Valencia,la competizione logistica nel Mediterraneo e nell'Adriatico diventa strategica per sostenere lo sviluppo industriale dell'Europa, alla luce della inevitabile ridefinizione delle filiere industriali che diventeranno sempre di più di prossimità". E' questa l'osservazio di Stefano Cianciotta, presidente dell'Osservatorio sulle Infrastrutture di Confassociazioni. "La crisi causata dal Covid-19 sta confermando del resto alcune tendenze già in atto come la centralità della logistica e la propensione delle grandi aziende allo smart working. - L'Abruzzo della logistica integrata sconta dei ritardi accumulati nel tempo, come testimoniano la mancata messa a sistema dell'intermodalità gomma-ferro-mare, l'esclusione dai Corridoi europei, e i mancati investimenti sul sistema della portualità, interventi che se prima di questa crisi erano prioritari adesso sono diventati indifferibili.". (ANSA).