Maratona lettura Marrucino on line dedicata a Sepulveda

(ANSA) - CHIETI, 02 MAG - E' dedicata a Luis Sepulveda la maratona di lettura che anche quest'anno il Teatro Marrucino di Chieti propone in collaborazione con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo e il Comitato cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti: l'appuntamento è in programma il 23 maggio sul canale youtube del teatro a partire dalle 16. L'edizione 2020 de 'La Città che legge' ha scelto di omaggiare lo scrittore cileno scomparso lo scorso 16 aprile a causa del Covid-19 dedicandogli l'apertura della manifestazione con la lettura in lingua originale di alcune sue pagine. "Il tema scelto quest'anno è 'il futuro' inteso come futuro dell'anima e futuro della speranza - racconta la Sovrintendente alle Belle arti di Chieti Maria Rosaria Mencarelli -un tema quanto mai opportuno alla luce degli eventi che si sono verificati. Il successo riscosso dalla prima edizione che ha visto centinaia di cittadini cimentarsi nella lettura di passi di un libro sul palcoscenico del teatro per 24 ore consecutive non ci ha fermato". (ANSA).