Fase 2: De Martinis, a Montesilvano ha prevalso buonsenso

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 02 MAG - "A Montesilvano è andata bene. Ho notato che c'è senso civico. Contrariamente a quanto accaduto a Pescara, le persone non si sono riversate sul lungomare e sulla strada parco. Non ci sono stati assembramenti e questo fa ben sperare anche per i prossimi giorni. Le persone hanno il desiderio di ripartire, ma hanno percepito il pericolo". Così il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, a proposito del primo maggio e delle polemiche sulle tante persone a passeggio. (ANSA).