Coronavirus:sindaco Spoltore,da noi giusto allentare divieti

(ANSA) - PESCARA, 2 MAG - "Personalmente ritenevo possibile allentare i divieti emergenziali, in quanto a Spoltore (Pescara) la diffusione del virus è decisamente sotto controllo e legata quasi esclusivamente al problema dei contagi nelle Rsa, ma anche perché la nostra città non presenta luoghi sensibile, come il lungomare, che avrebbe potuto generare degli assembramenti". Così Luciano Di Lorito, sindaco di Spoltore, spiega la lettera inviata il 30 aprile scorso, insieme ai sindaci di Pescara e Montesilvano (Pescara), al presidente della giunta regionale Marco Marsilio, per chiedere la revoca dell'ordinanza numero 31, che imponeva il divieto di praticare attività motorie e sportive all'aperto, anche vicino casa.(ANSA).