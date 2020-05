Coronavirus:in migliaia in giro a Pescara,è caos ordinanze (2)

(ANSA) - PESCARA, 1 MAG - L'impressione, a circolare per le strade della città, è che sia una domenica primaverile. Il clima era proprio quello di una giornata festiva. Tante, ad ascoltare i discorsi, le persone che si incontrano nuovamente dopo quasi due mesi di isolamento sociale. File nelle gelaterie aperte per acquistare un cono o una coppetta da consumare durante la passeggiata. In alcuni casi, ragazzini, tra una birra e l'altra, fanno gruppo ai tavolini degli stabilimenti balneari. Non mancano coloro adottano le distanze interpersonali e indossano le mascherine solo alla vista delle forze dell'ordine.

Moltissime le bici in giro per la città. Il governatore Marsilio, infatti, con l'ordinanza di ieri ha anche aperto ad alcune attività, tra cui corsa, bici, equitazione e pesca. Sui social stanno circolando le immagini delle tante persone a passeggio per la città. Ed è polemica. Da un lato chi rivendica il diritto a tornare alla vita normale, dall'altro chi parla di "incoscienza" e sostiene che questo primo maggio avrà effetti sulla curva del contagio nelle prossime settimane. (ANSA).