A passeggio in migliaia a Pescara, caos ordinanze

(ANSA) - PESCARA, 1 MAG - In migliaia a passeggio a Pescara nel primo maggio ai tempi del lockdown. Moltissime le persone che si sono riversate sul lungomare, sulla spiaggia e sulla 'strada parco E' caos sul rispetto dei contenuti del Dpcm di Conte dopo l'ordinanza del governatore Marsilio che, revocando un provvedimento precedente, di fatto ha concesso la circolazione nell'area metropolitana pescarese. Molte le persone senza mascherina, dato che secondo alcune interpretazioni quel provvedimento fa cessare anche l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione. Il comune ha chiarito la questione su Facebook: "L'ordinanza emessa dal sindaco non ha modificato nulla rispetto ai giorni precedenti. La città di Pescara è perfettamente allineata al decreto Conte. Le strade di Pescara sono tutte percorribili, oggi come nei giorni scorsi, ma soltanto e sempre nei limiti del decreto Conte. Le notizie secondo le quali l'ordinanza permetterebbe di andare dovunque senza limiti e/o vincoli sono false e/o frutto di una interpretazione errata". (ANSA).