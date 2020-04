Terremoto: Anci Abruzzo, con Legnini cambio passo radicale

(ANSA) - PESCARA, 30 APR - "Rileviamo con favore il radicale cambio di passo per ricostruzione post terremoto dopo la cabina di regia di oggi con il Commissario Giovanni Legnini. Le norme inserite nelle ordinanze hanno la capacità di recepire le esigenze dei territori: tutto ciò attribuisce ulteriore forza e autorevolezza alla sua guida in questo frangente". E' quanto dichiara all'ANSA il presidente dell'Anci Abruzzo e sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto in riferimento alle quattro ordinanze emesse oggi.

"Legnini ha capito perfettamente - insiste D'Alberto - gli aspetti attuativi delle norme esistenti: ora gli chiediamo di imporsi con Governo e Parlamento per farsi dare quelle misure straordinarie che la straordinaria situazione richiede. Le ordinanze di oggi infatti vanno verso la semplificazione della ricostruzione privata con l'autocertificazione nella fase istruttoria. A ciò si aggiunge la possibilità per i Comuni di attuare lo Sblocca Cantieri per le pratiche di ricostruzione leggera. Ci sono poi risorse per le imprese per le protezioni da virus e piani di ricostruzione per i comuni più colpiti".

Per i comuni abruzzesi quindi "il Governo deve proseguire sulla via della semplificazione vera per la ricostruzione pubblica, tipo schema Ponte di Genova, perchè questo è a costo zero. Inoltre - chiarisce il sindaco di Teramo - le due emergenze combinate, ricostruzione e virus, hanno due effetti distinti: o stravolgere tutto in senso negativo o potenziare invece in termini di amplificazione delle potenzialità. Mi riferisco al fatto che gli interventi emergenziali possono invece accelerare la ripresa, perchè investire ora è lo strumento necessario". (ANSA).