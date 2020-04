Bici, funghi, camper cani e domande curiose a social Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 30 APR - "Scusate, ma posso andare a pescare, con la mia canna da pesca dico?", oppure "Come spostarsi da Napoli a Grosseto (chiedo a voi perché non mi risponde nessuno..."; ma anche "ma possiamo andare a giocare a carte in spiaggia?". Sono solo una parte delle domande più curiose che i cittadini hanno rivolto in queste domande tramite la pagina facebook della Regione Abruzzo, social che ha oltre 72mila follower, e alla quale arrivano quotidianamente oltre 70 messaggi privati, mentre le interazioni sui post superano quota 560 mila. Ai messaggi e ai post, ovviamente rispondono, quando è possibile i giornalisti della redazione social dell'Ufficio di Pescara. Ma ad alcune è stato veramente difficile dare seguito, tipo "sono un papà, posso andare in sala parto?", "Avendo una barca da diporto, possiamo uscire in mare?", "Si può andare in bici fuori regione?" e "E' vietato o no andare a cavallo?". La confusione nei cittadini è stata evidente, ma c'è chi si ha chiesto "Quando si potrà tornare a funghi" e " Ho letto che chi vive al mare può fare il bagno. Ma se io ci vado con il camper vale lo stesso?". Voglia di evadere e di fare tante domande, spesso effettivamente fuoriluogi, tipo "Quando potrò riportare il cane alla toelettatura??". (ANSA).