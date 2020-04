Al via 'IoRiparto Lab', turismo, eventi, mobilità, sport

(ANSA) - PESCARA, 30 APR - Primo appuntamento sabato 2 maggio con 'IoRiparto Lab', dalle 10 alle 12,30 in diretta streaming su www.ioriparto.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/ioriparto.it Turismo, grandi eventi, appuntamenti sportivi, come si sposteranno le persone per raggiungere il posto di lavoro, come reagiscono i settori colpiti dalla crisi legata all'emergenza sanitaria Covid-19.

Un'analisi del momento con l'Abruzzo in primo piano ed esempi di buone pratiche dall'Italia. IoRiparto nasce da un gruppo di professionisti che operano nel campo della comunicazione, designer, copywriter, video producer e personale amministrativo, consulenti per campagne di marketing e strategie sui social media. Un incontro nel momento in cui le normali procedure lavorative sono state ripensate. Incubatrice di idee è l'agenzia di comunicazione Oiko. Venti gli interventi in scaletta: Claudio D'Amario, direttore dipartimento prevenzione ministero della Salute; Alfredo Cremonese, assessore Grandi eventi Comune di Pescara; Pasquale Loria, presidente Federazione italiana handball; Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo; Roberto Di Vincenzo, presidente del Gal Costa dei Trabocchi; Mauro Febbo, assessore al Turismo della Regione Abruzzo; Mauro Tedeschini, direttore VaiElettrico.it; Luigi Albore Mascia, assessore alla Mobilità del Comune di Pescara; Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano; Griffin Hanbury, consulente nel settore turismo e tecnologia; Concezio Natale, Best Holidays Italy; Cosmano Lombardo, fondatore Web Marketing Festival; Marco Virno, responsabile promozione turistica digitale Regione Abruzzo; Alessandro Tursi, presidente Fiab Federazione italiana ambiente e bicicletta; Paolo Setta, Il Bosso - Turismo esperienziale in Abruzzo; Claudio Di Dionisio, Bikelife - Tour Operator per la vacanza attiva; Loreto Valente, Abruzzo smart ambassador e curatore del progetto Bringyourbike; Angelo D'Ottavio, presidente Abrex; Leone Cantarini, presidente Area marina protetta Torre del Cerrano; Emilio Zampacorta, direttore Manzoni area Sud-Est. Conduce Alessandro Ricci, giornalista. In studio Giancarlo Alfani, founder IoRiparto.it. Gli interventi dei relatori sono accompagnati dalle copertine dal vivo di Max Brunetti. (ANSA).