Abruzzo apre a jogging, seconde case, equitazione e pesca

(ANSA) - PESCARA, 30 APR - Toelettatura degli animali di compagnia, attività motorie su tutto il territorio comunale, attività di pesca, passeggiate a cavallo, allenamento e addestramento di cani, taglio dei boschi e raccolta della legna, cibo da asporto anche con servizio 'drive', possibilità di raggiungere le seconde case per manutenzione, di andare in auto insieme o sulle moto in due se si risiede nella stessa abitazione. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, emana un'ordinanza che consente ulteriori attività e di fatto garantisce maggiori libertà ai cittadini. Con un'altra ordinanza il presidente consentirà l'apertura di vivai e fiorai in occasione della 'festa della mamma'. Il provvedimento è in vigore dalla pubblicazione e fino al 17 maggio. L'ordinanza, in ogni caso, prevede limitazioni alle attività in questione e restano in vigore le misure finalizzate al contenimento del virus, a partire dal distanziamento sociale. (ANSA).