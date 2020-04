Verì visita ospedale Chieti, preparare Fase 2

(ANSA) - CHIETI, 29 APR - «Ritengo utile un momento di confronto e di condivisione per dare al presidio ospedaliero di Chieti un ruolo adeguato alla qualità e alle eccellenti professionalità che esprime". Lo ha detto stamane l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì a margine della visita all'ospedale "SS. Annunziata" dove questa mattina è stata accolta dal direttore generale della Asl, Thomas Schael, dal direttore sanitario Angelo Muraglia e da una nutrita rappresentanza di medici.

"La pandemia ha allentato la morsa nella nostra regione - ha sottolineato la Verì - e, pur paventando la possibilità di una nuova ondata di contagi con la fine del lockdown, è necessario adottare soluzioni che permettano di conciliare la ripresa delle attività ordinarie con l'assistenza ai malati di Coronavirus».

Dai direttori delle unità operative presenti all'incontro è arrivata la richiesta di ripartire al più presto non solo con le attività chirurgiche ma anche con la riattivazione a pieno regime di tutti i reparti dopo che l'emergenza Covid-19 ne ha limitato l'efficienza al punto di consentire solo l'erogazione delle prestazioni urgenti.

«E' bene ricordare che qui a Chieti abbiamo l'Università , le Scuole di specializzazione, c'è una popolazione di trentamila persone tra studenti, docenti e addetti che gravitano intorno alle nostre Facoltà - ha precisato Leonardo Mastropasqua, delegato del Rettore dell'Università di Chieti e Direttore del Centro di eccellenza di Oftalmologia-. Chiediamo alla Asl di tenerne conto nel fare le scelte organizzative e alla Regione di attribuirci risorse adeguate per permettere a questo presidio di crescere nel segno dell'alta qualità professionale».

Mastropasqua a nome dei colleghi ha ribadito la necessità di riportare in primo piano servizi e prestazioni per patologie no Covid con particolare riferimento al ripristino delle sedute operatorie per i tanti malati in lista d'attesa".

«Ora occorre e c'è in cantiere un progetto - ha rassicurato l'assessore Verì - e i fondi arriveranno». (ANSA).