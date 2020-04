Protesta movida Pescara, chiavi locali restituite a sindaco

(ANSA) - PESCARA, 29 APR - Gli esercenti di piazza Muzii, una delle zone a maggior concentrazione di ristoranti e cocktail bar di Pescara e distretto del food and beverage più importante d'Abruzzo, riconsegnano simbolicamente le chiavi dei locali al sindaco Carlo Masci. L'iniziativa si è svolta oggi, dopo la protesta degli operatori che ieri sera hanno acceso le luci delle attività.

Per loro, in Comune, è andato il responsabile provinciale di Confesercenti, Gianni Taucci, il quale ha sottolineato che "ogni giorno che passa significa allontanare la possibilità di rialzare le serrande, per i costi di gestione che ogni operatore economico sostiene senza avere alcuna sicurezza su quanto accadrà nei prossimi mesi".

"Capisco e faccio mia la civile protesta dei titolari delle attività del centro di Pescara - dice il sindaco - dei quali è facile immaginare la preoccupazione in un momento di grave difficoltà finanziaria e la condizione d'incertezza di fronte a prospettive di ripresa che i fumosi provvedimenti del governo certamente non aiutano".

In attesa del via alla cosiddetta 'fase 2', prevista dal prossimo 4 maggio, il primo cittadino si è impegnato a farsi portavoce presso la Regione delle istanze della categoria: "Voglio essere il 'sindacalista' dei commercianti, dei professionisti e degli operatori del terziario - ha aggiunto Masci - Pescara da questi settori ha tratto storicamente la propria linfa economica ed è quindi da questo che dobbiamo ripartire. Con il presidente Marsilio di questo parleremo e delle richieste che anche questa mattina mi sono state consegnate. Una cosa è certa: non lesineremo l'impegno affinché si mettano in campo tutte le azioni utili affinché la disperazione del settore giunga sul tavolo della Regione e del Governo". (ANSA).