Coronavirus: ora c'è la app per prenotare posto in chiesa

(ANSA) - PESCARA, 29 APR - Con una semplice app ti prenoti e vai in chiesa. Prima almeno del 4 maggio non sarà possibile riaprire i luoghi di culto alle celebrazioni con la presenza dei fedeli, con la decisione del Governo che ha scontentato le gerarchie ecclesiali e anche coloro che non possono recarsi nelle chiese se non per pochi minuti. A dare però manforte ai parroci arriva "Time App 24" la app creata da Lorenzo Iulianetti, titolare dello stabilimento balneare "La Prora" di Pescara che ha voluto metterla a disposizione dei parrocchiani.

"Con Time App 24 si potrà infatti prenotare il posto in chiesa per la messa di una parrocchia che aderisce - spiega Iulianetti - e così facendo la persona, considerando che ci sarà un numero limitato di fedeli, potrà assicurarsi di avere la possibilità di seguire la funzione religiosa. Quando i posti termineranno, con la App si potrà aprire la prenotazione per un'altra messa o trovare posto in un'altra chiesa. Considerando che i fedeli hanno anche un'età non più giovanissima, sulla App sarà possibile anche reperire un numero di telefono dove rivolgersi per prenotare il posto. Se poi le misure restrittive diminuiranno e aumenteranno i posti disponibili in chiesa, la App si aggiornerà in automatico. Da due anni lavoriamo - aggiunge Iulianetti - con Time App 24 con cui riusciamo ad avere un sistema gestionale ottimale della nostra attività".

