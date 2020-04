Atletica:da metà giugno manifestazioni a numero controllato

(ANSA) - L'AQUILA, 29 APR - Dal 18 maggio, come da DPCM riprenderà l'attività dell'atletica leggera. Dal 4 invece potranno riprendere solo gli atleti di interesse nazionale, segnalati dalle rispettive federazioni. A fare il punto è il presidente della Fidel Abruzzo Concetta Balsorio. "Proprio ieri abbiamo avuto un incontro in videoconferenza con il presidente nazionale Alfio Giomi per parlare della ripresa dopo lo stop degli inizi di marzo. È emersa una situazione che varia da regione a regione, ma nonostante questo abbiamo stilato un documento unitario che prevede una prima ripresa da lunedì prossimo per gli atleti autorizzati dalla nostra federazione perché di interesse nazionale. Dal 18 maggio toccherà poi ai nostri atleti delle start line ovvero i ragazzi che hanno conseguito un determinato punteggio nelle ultime gare indoor. Da giugno poi toccherà a tutti gli altri, considerando che dal 15 giugno ci sarà l'ok per manifestazioni di carattere provinciale dove però ci dovrà essere un numero controllato di atleti e tutte le prescrizioni in materia sanitaria. (ANSA).