Atletica: sosta Covid-19 inciderà su prestazioni

Roberto Ragonese responsabile regionale del settore velocità e ostacoli Fidal spiega come ha inciso lo stop delle ultime settimane sulla forma e sulle future prestazioni degli atleti.

"Occorrerà almeno un mese - sottolinea - per riprendere una condizione standard. Chiaramente lo stop non potrà che incidere sulla preparazione delle varie manifestazioni in calendario in autunno. Difficile che un atleta possa pensare di migliorare il proprio primato personale. Questa prima parte di preparazione post sosta forzata sarà anche importante per riprendere una condizione che possa evitare infortuni e contrattempi di natura fisica".