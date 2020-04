Atletica: Barrucci, mi allenavo in giardino

(ANSA) - PESCARA, 29 APR - Il 4 maggio l'atletica abruzzese tornerà a lavoro con i suoi atleti di interesse nazionale. Fra questi c'è la 21enne aquilana Stefania Barrucci, medaglia d'argento ai Campionati Italiani under 23 di salto in lungo.

"Fino al 4 aprile mi ero potuta allenare regolarmente. Poi con il nuovo DPCM no. Successivamente ho continuato a lavorare, con il mio allenatore Paolo Scimia, solo nel giardino di casa. Dal 4 maggio tornerò ad allenarmi regolarmente nell'impianto della mia città con l'obiettivo di prepararmi al meglio per settembre quando sono in programma i Campionati Italiani under 23".

