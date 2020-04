Teatro, musica e cinema all'aperto per ripartire

(ANSA) - PESCARA, 28 APR - Ricostruire il tessuto culturale del territorio, lacerato dallo stop alle manifestazioni imposto dalle misure anticontagio: con questo obiettivo la Commissione Cultura del Comune di Pescara, presieduta da Manuela Peschi, ha incontrato alcuni operatori culturali. Il direttore dell'Aurum Licio Di Biase ha fatto notare che i primi eventi da realizzare saranno le mostre: la riapertura dei musei è già stata programmata per il 18 maggio e sarà possibile gestire flusso di ingressi e distanze interpersonali. La pianificazione della stagione estiva è stata approfondita da Giulia Basel, direttrice artistica del Florian, e da Cristiano Di Felice, direttore scuola di cinema Ifa. L'idea è utilizzare parchi e piazze, in centro e periferia, per spettacoli e lezioni. "In attesa delle direttive del Governo - sottolinea Peschi - cominciamo a ragionare su cinema all'aperto, spettacoli di musica e teatro nelle piazze con proposte di nicchia. Da parte delle associazioni c'è la disponibilità a lavorare su repliche per rispettare il distanziamento". (ANSA).