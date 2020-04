Salvini, bene piano 19 mln per aziende e studenti Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 28 APR - "19 milioni di euro per assicurare fino a 2mila euro per il pagamento delle spese delle partite Iva, 2mila euro per gli operatori dell'infanzia, 500 euro agli studenti fuori sede e fino a 10mila euro alle aziende. È la proposta di legge presentata dalla Lega in Abruzzo. Se non c'è il governo, ci pensa il buongoverno locale. Dalle parole ai fatti". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA).