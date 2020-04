Covid-19, riapre Sevel, più corse e costante disinfezione bus

(ANSA) - PESCARA, 27 APR - Riparte la produzione alla Sevel di Atessa e la Tua, società Unica Abruzzese di Trasporto, su tutte le linee per e dallo stabilimento ha predisposto, ove necessario, autobus per servizi bis e corse supplementari, oltre a una costante disinfezione dei mezzi. Il piano di trasporto per la "Fase 2" per la Val di Sangro, è stato varato lo scorso 18 aprile. Dispiegati un massimo di 24 operatori di esercizio e 30 autobus. Ogni bus per il trasporto dei lavoratori viene costantemente disinfettato, con presidio medico chirurgico più volte al giorno, anche presso il terminal Sevel. Gli impianti di aria condizionata sono stati disinfettati con presidio medico chirurgico. A bordo dei mezzi è garantita la distanza di sicurezza e sono stati marcati i sedili che non si possono utilizzare. Tua fa sapere che le corse operaie dedicate alla LFoundry di Avezzano non sono mai state sospese sia da Sulmona sia dall'Aquila. L'Azienda Unica prevede nei giorni feriali e festivi coppie di corse dedicate alle maestranze LFoundry che prendono servizio/lo terminano alle 8 e alle 20. Riguardo alla Magneti Marelli, Tua garantisce per il personale che si sposta dalla Marsica servizi automobilistici in grado di coprire la suddivisione produttiva su tre turni di lavoro. (ANSA).