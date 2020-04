Sindaco C.M.Raimondo, 25 aprile anche ricordo nostri morti

(ANSA) - Castiglione Messer Raimondo (Teramo), 25 apr - "In questi giorni abbiamo vissuto solo in piccola parte le privazioni che hanno vissuto i nostri nonni: noi non abbiamo vissuto il dramma della guerra, ma alcune famiglie hanno sopportato dei lutti per la morte dei loro cari da virus. Noi rispetto a loro siamo stati privati della nostra libertà, ma a casa, e per il nostro bene. Siamo qui per ricordare anche loro.

Il 25 aprile è una piccola ripartenza che però ci lascia l'amaro in bocca perché sul campo abbiamo lasciato 14 persone". Lo ha detto al cippo dei caduti per la celebrazione del 25 aprile il sindaco di Castiglione Vincenzo D'Ercole, comune epicentro della ex Zona Rossa Val Fino riaperta proprio ieri dalla Regione Abruzzo. C.M. Raimondo ha forse il record di contagiati e morti in Italia in rapporto alla popolazione. Duemila abitanti, 14 morti, 80 positivi, centinaia in isolamento. D'Ercole, 30 anni, è anche lui 'libero' da ieri dopo la quarantena, un isolamento durato 35 giorni per la sua positività al coronavirus. (ANSA).