Da medici covid video auguri 25 aprile, c'è anche pescarese

(ANSA) - PESCARA, APR 25 - C'è anche il medico pescarese Ali Younes, di origini libanesi, nel video realizzato da alcuni operatori sanitari impegnati in tutto il mondo nella lotta al Covid-19. Un video in cui si augura buon 25 aprile all' Italia in occasione della Festa della Lberazione Younes, specialista nella terapia del dolore, residente in Abruzzo dagli anni Ottanta, è un medico anestesista attualmente in forze all'ospedale civile dopo aver dato la propria disponibilità alla Asl di Pescara per dare man forte ai colleghi impegnati nell'unità speciale che si occupa di assistere i pazienti colpiti dal coronavirus. (ANSA).