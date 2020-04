Coronavirus:Giunta comune Campli dona indennità aprile a Pc

(ANSA) - CAMPLI (TERAMO), 25 APR - Sindaco ed assessori del comune di Campli (Teramo) hanno devoluto la indennità del mese di aprile al Nucleo comunale di Protezione Civile, in prima linea nella emergenza coronavirus: la somma di 6.023,97 euro è stata consegnata oggi, Festa della Liberazione, alla presenza del sindaco, Federico Agostinelli, e del presidente dalla Protezione Civile di Campli "Monti della Laga", Alessandro Marini.

"Nel corso dell'emergenza Coronavirus - spiega il primo cittadino - abbiamo deciso insieme al vicesindaco Francioni e agli assessori Di Francesco, Di Domenicantonio e Di Girolamo, di rinunciare completamente all'indennità di aprile devolvendola alla nostra Protezione Civile. Un gesto, concreto e simbolico al tempo stesso, per ringraziare e sottolineare il grande lavoro svolto dai volontari al fianco della popolazione. Non c'è giorno migliore del 25 aprile, Festa della Liberazione, per celebrare i nostri volontari e la collaborazione tra istituzioni a favore della nostre Comunità". "Fin dai primi giorni dell'emergenza - aggiunge Agostinelli - insieme alla protezione civile abbiamo avviato il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci a persone anziani e con disabilità grave, e i volontari sono stati anche impegnati nella consegna a domicilio di oltre 10.000 mascherine a tutti i cittadini del nostro Comune e nella consegna delle 600 uova di Pasqua che sono state donate a tutti i bambini del nostro territorio. Ma il lavoro della Protezione Civile, in queste settimane, è andato anche oltre e sarà decisivo anche per il futuro. A dimostrazione di come la nostra scelta, di qualche anno fa, è stata lungimirante, ed oggi vediamo i risultati". (ANSA).