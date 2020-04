Scuola: nuovo monitoraggio per device e connessioni

(ANSA) - PESCARA, APR 24 - Il Ministero dell'Istruzione ha dato il via ad un nuovo monitoraggio con lo scopo di raccogliere informazioni sull'andamento della didattica a distanza e, in particolare, di rilevare le necessità attuali di device e connessioni da parte delle fasce più deboli per intervenire tempestivamente dove ci sono carenze, garantendo cosi il diritto allo studio. A renderlo noto è l'Ufficio scolastico regionale Abruzzo.

Sono in arrivo, infatti, altri 80 milioni di euro, di risorse PON, per l'acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet, dedicati alle scuole del I ciclo, primaria e secondaria di I grado. Le scuole avranno dunque modo di realizzare le loro smart classes ricevendo risorse immediatamente spendibili.

Attenzione anche alla didattica inclusiva: in collaborazione con il Servizio Marconi dell'USR Emilia Romagna e con il CTS di Bologna sono stati organizzati due webinar finalizzati a favorire l'inclusione anche nella didattica a distanza, e che saranno fruibili attraverso il sito attivato dall'Ufficio scolastico regionale a supporto delle scuole abruzzesi. (ANSA).