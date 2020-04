Scuola: 24 tecnici per supporto digitale Primo ciclo

(ANSA) - PESCARA, APR 24 - Nuovo supporto per la didattica a distanza: l'Abruzzo potrà contare sul sostegno di 24 assistenti tecnici che forniranno, da domani e fino al termine delle lezioni , un ausilio tecnico e strutturale alle scuole del primo ciclo - che come è noto sono prive al loro interno di queste professionalità. - con la predisposizione delle classi su piattaforma e la profilatura degli utenti al dominio delle istituzioni scolastiche.

"Sono certa - ha sottolineato il Direttore Generale dell'USR Abruzzo, Antonella Tozza - che questo nuovo supporto alle scuole, unitamente al lavoro delle Equipe Formative Territoriali e dei corsi offerti dall'Ufficio scolastico regionale sulla piattaforma www.usrabruzzodida.it contribuirà a rafforzare il sistema scolastico e l'offerta formativa, pur in un momento così complesso per la società e per la scuola".

I tecnici avranno altresì il compito di risolvere problematiche tecniche e di connessione e di offrire consulenza tecnica. Si è completata stamane la presa di servizio dei 5 assistenti dedicati alla provincia dell'Aquila e di 6 assegnati alla provincia di Teramo; stanno ultimando le prese di servizio i 7 assistenti assegnati alla provincia di Chieti e i 6 assegnati alla provincia di Pescara. Le nuove figure di supporto sono state previste in applicazione del D.M. 187 del 3 aprile 2020 con il quale sono stati assegnati anche quasi 2 milioni all'Abruzzo per l'acquisto di device per gli studenti che ne fossero sprovvisti e per le attività di formazione da destinare al personale della scuola. Le istituzioni scolastiche hanno già provveduto all'acquisto degli strumenti informatici che stanno consegnando agli alunni.

La scuola abruzzese, pur fra mille difficoltà, grazie all'atteggiamento proattivo di docenti, dirigenti scolastici, personale educativo ed ATA e famiglie ha raccolto subito la sfida della didattica a distanza con l'intento di mantenere sempre vivi il contatto e la relazione con gli studenti sin dai primissimi giorni dell'emergenza Covid-19 e con i mezzi tecnici a disposizione. L'obiettivo è stato non far rimanere nessuno studente indietro, così come piu' volte raccomandato dal Ministro Lucia Azzolina.

Gradualmente si è passati da una fase emergenziale ad un'altra più strutturata ed organica, anche in attuazione di quanto previsto dal D.L 22 dell'8 Aprile 2020, in tema di obbligatorietà della didattica a distanza, pur nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica.

(ANSA).