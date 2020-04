Coronavirus, casi in Oncologia Pescara, stop a reparto

(ANSA) - PESCARA, 24 APR - Sospesa parzialmente l'attività dell'Unita operativa complessa di Oncologia dell'ospedale di Pescara dopo che alcuni pazienti sono risultati positivi al Covid-19. E' attualmente in corso la sanificazione del reparto, che dovrebbe tornare pienamente operativo da lunedì.

Almeno quattro i casi di positività al coronavirus, alcuni dei quali riguardano persone ricoverate. I pazienti negativi al Covid-19 sono stati trasferiti, mentre quelli positivi sono stati spostati nei reparti dedicati. Sottoposti a tampone sia i degenti sia il personale sanitario. Alcuni test hanno dato esito negativo, altri sono ancora in corso. L'attività in day hospital non è stata sospesa. (ANSA).