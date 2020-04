Camera: Zennaro passa da M5s a gruppo misto

(ANSA) - PESCARA, APR 24 - Il deputato Antonio Zennaro è passato dal gruppo del M5s al gruppo misto. Lo ha comunicato all'Aula di Montecitorio il vicepresidente di turno, Fabio Rampelli. ''Il cambiamento - spiega Zennaro - si è fermato per qualche cerchio magico di troppo e l'arroganza di qualche membro del governo a cui per errore il M5S ha affidato 'pieni poteri' in materia economica, che non ha fatto altro che boicottare persone come il sottoscritto''. (ANSA).