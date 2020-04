Nasce il sistema Its Abruzzo Smart Academy

(ANSA) - PESCARA, APR 23 - Nasce il Sistema Its Abruzzo Smart Aacademy (www.sistemaitsabruzzo.it), un portale che presenta la variegata offerta formativa post-diploma dai cinque istituti tecnici superiori operanti nei settori strategici regionali quali la Meccanica e la Meccatronica a Lanciano (Chieti), Efficienza energetica e Smart Building all'Aquila, Agro-alimentare a Teramo, Sistema moda a Pescara, Mobilità Sostenibile nel trasporto merci e persone a Ortona (Chieti).

"L'iniziativa dei cinque ITS abruzzesi - spiega l'assessore regionale alle Politiche formative Piero Fioretti - è la testimonianza della maturità raggiunta in questi anni dagli istituti tecnici che mettono sul campo una formazione specializzata e soprattutto variegata al servizio delle imprese.

Il portale unico è un servizio rivolto soprattutto ai giovani e alle famiglie che in questo modo hanno possibilità di verificare il valore dell'offerta formativa senza ulteriori mediazioni potendo operare la scelta migliore in relazione alle attitudini del giovane." (ANSA).